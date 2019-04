Real, per Hazard pronti 24 mln l'anno

'Camiseta blanca' a parte, che è già di per sè uno stimolo non da poco, il Real Madrid per convincere Eden Hazard a trasferirsi al Bernabeu la prossima stagione avrebbe pronto un contratto faraonico: 24 milioni netti l'anno. Lo scrive il britannico 'Sun', secondo cui il Chelsea sarebbe disposto a cedere il 28enne talento belga per 100 milioni di sterline (circa 116 milioni di euro), mentre Florentino Perez offrirebbe al giocatore uno stipendio di 400.000 sterline a settimana, appunto 24 milioni circa netti a stagione. Uno 'stipendio' che il Real ha pagato finora solo a C.Ronaldo, dal momento che Gareth Bale (15 milioni) o Sergio Ramos (10,2 milioni) guadagnano assai meno. Oltre ad Hazard, la futura campagna acquisti del Real verrebbe completata, scrive ancora il Sun, oltre che da Rodrygo ed Eder Militao (già presi), da Paul Pogba e Luka Jovic.