Wanda Nara, resteremo a Milano al 100%

''La nostra famiglia è interista. Siamo a Milano e ci rimaniamo. Sono sicura al 100%. Abbiamo anche rinnovato l'iscrizione a scuola ai bambini. Se gli ridaranno la fascia di capitano? Vediamo, non sarebbe un problema''. Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, a Striscia la Notizia nella puntata in onda questa sera, conferma che il destino dell'attaccante nerazzurro è ancora a Milano, ancora nell'Inter, nonostante il rapporto con il club si sia deteriorato fino alla decisione di togliergli la fascia di capitano e affidarla a Samir Handanovic. Wanda, che ha ricevuto un altro Tapiro d'oro per essere caduta mentre provava il tango ballato in una puntata di Tiki Taka, parla anche della sorella di Icardi, Ivana, che ha recentemente querelato per diffamazione: ''Io vado d'accordo con tutti. Ma la sorella di Icardi usa le mie bambine per fare business''.