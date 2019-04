Van Dijk: "Non so come fermare Messi"

Leo Messi fa paura a qualsiasi avversario e, già dopo la qualificazione alle semifinali ottenuta contro il Porto, è diventato il prossimo spauracchio del Liverpool. I difensori dei 'Reds' cercheranno di fermare l'asso argentino del Barcellona: ci proverà anche l'olandese Virgil Van Dijk, l'acquisto più costoso per la difesa, vero e proprio punto di forza per la squadra di Klopp. Interpellato su come fermare Messi, Van Dijk è stato perentorio. "Non ho la minima idea su come riuscirci", ha detto a Viasport Football. "Tutti dobbiamo provarci - ha aggiunto -. L'uno contro uno non determina il verdetto di una partita. L'unico modo per difendere bene è farlo tutti insieme. Sarà difficile, perché è il miglior giocatore del mondo". Messi proverà a scardinare la difesa del Liverpool già la sera del primo maggio, nel Camp Nou; le due squadre si ritroveranno ad Anfield Road il successivo 7 maggio.