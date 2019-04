"Unbelievable", ai piedi del Tottenham

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Spurs and Var, destroy City's quad dream". E' emblematico il titolo del Times, che spiega come la Var e il Tottenham Hotspur abbiano distrutto i sogni di gloria del Manchester City di Pep Guardiola di conquistare quattro titoli in una stagione (dopo le due coppe può arrivare la Premier, ma non la Champions). La stampa inglese ironizza sul mancato sogno dei 'Citizens', ma pone anche l'accento sul possibile errore della Var che ha concesso il gol di Fernando Llorente, nonostante il tocco con il braccio destro della punta del Tottenham. "Oh my quad", è il titolo scelto da Daily Star e Daily Mirror, che si somma a un emblematico "Unbelievable" (incredibile), pubblicato dal Daily Telegraph. Il Guardian aggiunge: "Hip, hip, hooray", che sembra il titolo di una canzone dei Boney'm, peraltro fra le meno conosciute. Infine, l'Express titola: "Out of this world", con un "Fuori dal mondo", che sa tanto di disfatta e forse rende meglio l'idea di come il Manchester City abbia gettato alle ortiche la semifinale Champions.