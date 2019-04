Icardi, Wanda Nara querela la sorella di Mauro

È guerra in casa Icardi. Ai dissapori delle scorse settimane ora si passa alle vie legali. Wanda Nara ha querelato Ivana Icardi, sorella del giocatore dell'Inter, per le numerose interviste rilasciate prima della partecipazione di Ivana al Grande Fratello. Lo rende noto la moglie e agente di Icardi con una nota su Twitter. ''A seguito dell'ennesimo ingiustificato attacco televisivo, la signora Wanda ritiene opportuno comunicare che nei mesi scorsi ha querelato Ivana Icardi per diffamazione'', a seguito delle esternazioni definite ''lesive dell'onore e della reputazione'' di Wanda. Infine la diffida a ''non utilizzare il nome e l'immagine della famiglia della Nara per ottenere visibilità, notorietà e vantaggi economici''.