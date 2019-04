L'Ajax ne fa sei ma de Jong si fa male

Sei gol contro Excelsior, squadra attualmente al penultimo posto in Eredivisie (la Serie A olandese), per l'Ajax, prossimo avversario della Juventus nel ritorno dei quarti di Champions, martedì sera allo 'Stadium'. Ma i Lancieri rischiano di dover fare a meno del loro regista, de Jong, costretto ad uscire al 28' pt per un infortunio alla gamba destra. Se per precauzione o per qualcosa di più serio (problema muscolare) ancora non è dato sapere e il club olandese non ha fatto filtrare nulla. Per il resto la partita è finita 6-2, con tripletta di Huntelaar, doppietta di Tadic e rete di Dolbereg.

Grazie a questo successo l'Ajax resta in vetta con a 74 punti, tre in più del Psv che gioca domani in casa contro il Graafschap, terz'ultimo.