Jovic sempre più conteso,irrompe il Real

Luka Jovic fa faville anche in Europa League, segnando nello stadio del Benfica durante la sfida d'andata dei quarti vinta dai portoghesi per 4-2, e i grandi club fanno a gara a chi offre di più. L'attaccante dell'Eintracht Francoforte, secondo quanto scrive Marca, adesso è uno degli obiettivi del Real Madrid. Il calciatore serbo, classe 1997, il cui cartellino appartiene proprio al Benfica, vale una sessantina di milioni e ha un contratto in scadenza nel giugno 2021. Per lui si sono mossi in tanti, compresa la Juventus.