Europa League: Arsenal Napoli, probabili formazioni

Concentrazione, applicazione della strategia, difesa tosta per attaccare bene. E' questo che vuole Carlo Ancelotti dal suo Napoli contro l'Arsenal nella notte dell'Emirates, andata dei quarti di Europa League e spartiacque stagionale tra la delusione e l'esaltazione, test decisivo per capire se il club azzurro con il re delle coppe in panchina è diventato davvero grande in Europa. Dopo due prove opache contro Empoli e Genoa e un solo punto portato a casa, il Napoli cerca le sue sicurezze nello scenario di Londra dove lo aspetta uno stadio-fortino per i londinesi che hanno incassato qui solo un gol nelle ultime quattro gare europee: "La gara di domani non è decisiva - spiega subito Ancelotti - ma indirizza la qualificazione e quindi le difficoltà che dovremo affrontare al San Paolo". Il tecnico sembra esporre un bel cartello a caratteri cubitali: a Londra si va senza paura ma anche pensando al ritorno. "Siamo pronti - dice deciso - altrimenti non saremmo qui. Non sono preoccupato, ci si può incazzare perché alcune volte bisognerebbe fare meglio le cose, ma questa squadra ha avuto un momento difficile negli ultimi 44 giorni, 9 giorni fa vincevamo a Roma". E' lo spirito, la velocità, la concentrazione dell'Olimpico che il tecnico vuole vedere in campo da una formazione "che sarà basata sulla strategia che vogliamo fare".

Probabili formazioni di Arsenal-Napoli, andata dei quarti di finale di Europa League in programma domani sera (ore 21) a Londra. Arsenal (3-4-1-2): 19 Leno; 20 Mustafi, 6 Koscielny, 18 Monreal; 15 Maitland-Niles, 8 Ramsey, 34 Xhaka, 31 Kolasinac; 10 Ozil; 14 Aubameyang, 9 Lacazette (1 Cech, 19 Guendouzi, 22 Denis Suarez, 11 Lucas Torreira, 49 Nkethia, 17 Iwobi, 7 Mkhitaryan). All. Emery. Napoli (4-4-2): 1 Meret, 23 Hysaj, 26 Koulibaly, 19 Maksimovic, 6 Mario Rui, 7 Callejon, 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski, 14 Mertens, 99 Milik. (27 Karnezis, 2 Malcuit, 21 Chiriches, 31 Ghoulam, 34 Younes, 11 Ounas, 24 Insigne). All. Ancelotti Arbitro: Alberto Undiano Mallenco (Spagna).