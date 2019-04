Liverpool, Sean Cox lascerà ospedale

Sean Cox, il tifoso irlandese del Liverpool rimasto gravemente ferito in scontri tra tifosi prima della partita di Champions League tra Liverpool e Roma del 24 aprile scorso, lascerà nei prossimi giorni l'ospedale dove è tuttora ricoverato e venerdì assisterà alla partita di beneficenza tra i Reds e le leggende irlandesi organizzata a Dublino proprio per raccogliere fondi per la sua riabilitazione.

Ne da' notizia newstalk.com in una intervista ad un amico di Cox, Stephen Felle, che ha appunto rivelato che venerdì Cox sarà allo stadio.

Dopo l'incidente, Cox è stato ricoverato cinque settimane nell'unità neurologica specializzata di Liverpool. poi è stato trasferito all'Ospedale Beaumont di Dublino. Attualmente è ricoverato al National Rehabilitation Hospital di Dun Laoghaire.