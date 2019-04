Allegri, il razzismo va combattuto

(ANSA) - TORINO, 5 APR - "Un conto è il comportamento in campo dei giocatori, che deve sempre essere corretto e rispettoso degli avversari e dei tifosi, un altro è il razzismo che non è mai, mai, mai giustificabile e va sempre combattuto".

Così Massimiliano Allegri, sulle polemiche per l'esultanza di Kean a Cagliari, i 'buuu' razzisti e il dibattito sulle considerazioni di Bonucci.

"Leonardo dopo la partita era in trance agonistica - ha spiegato il tecnico bianconero -, si è espresso male e ha spiegato poi la sua posizione su Instagram".