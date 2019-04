Spalletti: 'Icardi convocato per Genoa-Inter'

''Icardi è convocato'': lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della trasferta contro il Genoa. ''Quello svolto da Marotta - continua l'allenatore nerazzurro - è stato un lavoro determinante. Chi ha voluto mettere in contrapposizione, vuole dare una lettura distorta''.



"Domani Icardi è titolare", afferma Spalletti. "Ha avuto la reazione giusta - aggiunge - e quella nervosa è fondamentale. Gioca titolare, poi nella valutazione di quanto può essere il tempo, siccome ci manca l'attaccante, si vedrà. Se bisogna toglierlo, vedremo, altrimenti giocherà". Cosa pensa Spalletti del comunicato della curva? "Icardi ci ha già riconquistato allenandosi come si è allenato", risponde il tecnico.



"Lo ha fatto - aggiunge Spalletti - senza mandarci messaggi tramite social come fatto in precedenza. La tifoseria, l'ha dimostrato domenica, sa valutare e prendere giuste posizioni. Si è allenato domenica mentre la squadra era in ritiro, e ora crede nella maniera giusta" Secondo il tecnico dell'Inter, "siamo già ripartiti. Avete ragione che con lui siamo più forti, ma se sta dentro la squadra. Da questa storia ne usciamo tutti sconfitti, nessuno è vincitore". "Il lavoro di Marotta è stato determinante - spiega Spalletti - per arrivare ad un confronto reale e non virtuale. Un confronto che mette ora Icardi in condizione di essere d'aiuto alla squadra. Se poi la mediazione è stata chiesta per dettare delle condizioni, diventa tutto complicato. Perché a guardare e sentire c'è dietro una squadra, una tifoseria, un allenatore anche se viene per ultimo. Componenti che hanno cuore e orecchie. C'è bisogno del sudore, di essere dentro la squadra". "Un giocatore solo non vale niente - conclude Spalletti -. Insieme ad altre dieci maglie e con un valore di squadra, allora vale più di Messi e Ronaldo messi insieme, soprattutto per noi. Nel calcio c'è bisogno di scarpe bullonate e sudore. Icardi da dentro la squadra è in grado di trascinarla, da fuori non è in grado di aiutarla".



Il rientro dell'ex capitano, a posto anche fisicamente, potrebbe fare decisamente comodo all'Inter. La difficoltà nel segnare contro la Lazio è stata evidente, ora però la necessità è di tornare velocemente a fare punti: i biancocelesti sono potenzialmente quinti a -2 dai nerazzurri, considerando il match all'Olimpico da recuperare con l'Udinese. Spalletti ha bisogno dei tre punti e, vista l'ulteriore assenza di Lautaro Martinez al Ferraris (oltre a quella di De Vrij in difesa), il rientro di Icardi può finalmente risolvere il problema centravanti, esploso nuovamente domenica a San Siro viste le difficoltà in zona gol di Keita. E magari far tornare anche il sereno in casa Inter, sempre più travolta da una ''fiction'' che dura ormai da troppo tempo.



Curva Inter, "invitiamo club ad allontanare Icardi" - La Curva Nord dell'Inter chiede al club l'allontanamento di Mauro Icardi dalla squadra nerazzurra. E' quanto si legge in un comunicato pubblicato sul sito degli ultras: ''Avanti con gli interisti, Icardi vattene''. ''Invitiamo la società Inter - continua il comunicato - a prendere al più presto i necessari provvedimenti per allontanarlo da un gruppo che non pare minimamente intenzionato a condividere con lui il percorso immediato e futuro della squadra anche a rischio di compromettere il finale di stagione''.