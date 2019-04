In campo Milan Udinese 1-0 LIVE

In campo Milan Udinese 1-0 DIRETTA

Milan-Udinese 1-0: al 44' del pt, Cutrone per Piatek, Musso respinge sulla testa del polacco che realizza il piu' facile dei tap in

Il Milan affronta l'Udinese senza Franck Kessie, alle prese con un leggero risentimento al ginocchio, secondo quanto filtra dallo spogliatoio a meno di un'ora dall'inizio della partita. Protagonista di una lite con Lucas Biglia nel derby perso contro l'Inter, il centrocampista ivoriano è rimasto in panchina nella partita successiva con la Samp, dopo le due settimane di sosta in cui è stato impegnato in nazionale, e ora salta anche la sfida contro i friulani. Rispetto al match di sabato scorso, Rino Gattuso per l'occasione vara una novità tattica schierando Lucas Paquetà trequartista alle spalle di Patrick Cutrone e Krzysztof Piatek, e sostituisce entrambi i terzini, dando una chance a Ignazio Abate sulla fascia destra e a Diego Laxalt sulla sinistra.