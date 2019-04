Mazzarri, data derby Torino va spostata

"Bisogna spostare la data del derby per celebrare la nostra storia". Walter Mazzarri sposa la posizione del presidente del Torino, Urbano Cairo, sul derby con la Juventus fissato dalla Lega Serie A il 4 maggio alle 15, nel giorno del 70/o anniversario della tragedia di Superga: "Sono d'accordo con il presidente - ha spiegato il tecnico granata -.

ha parlato per tutti e la penso come lui, siamo in sintonia su tutto, figuriamoci se non lo siamo anche su questo tema".