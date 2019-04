Juve: Allegri spera per Ronaldo, 'con Ajax difficile'

"Ronaldo sta lavorando bene tutti i giorni, speriamo di averlo con l'Ajax, è difficile, ma siamo fiduciosi". Così Massimiliano Allegri, alla vigilia dell'anticipo di campionato con il Cagliari. Quanto a Dybala "valutiamo oggi - spiega il tecnico bianconero - come sta con il polpaccio". In dubbio nella trasferta sarda anche Mandzukic, febbricitante.

"La gamba di Ronaldo sta molto meglio, mancano 9 giorni alla partita, abbiamo tempo per poter valutare insieme le cose - ha aggiunto il tecnico bianconero -. Bisogna essere attenti in tutto e valutare pro e contro".



Kean "ha qualità, il suo futuro dipende solo da lui. Mi auguro che Moise abbia l'intelligenza e chi lo aiuti a farglielo capire, ricordando che a perdersi si fa presto". E' il monito di Allegri che, come sempre, invita alla "calma e all'equilibrio". "Kean deve migliorare quotidianamente, venire tutti i giorni al campo con questa mentalità, - ha aggiunto l'allenatore della Juventus - imparare da chi come Chiellini tutti i giorni è animato dalla volontà di migliorare".