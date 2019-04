Caso Icardi, Spalletti: 'Mauro si è comportato male'

"Mauro è pronto, ora la scelta è solo dell'allenatore". Lo ha detto Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, commentando a Tiki Taka la situazione del marito. "Le parole di Spalletti? Mauro è abituato a sentire tante parole, lui è concentrato solo sul giocare, segnare e aiutare l'Inter", ha aggiunto Wanda Nara.



"Anch'io avrei fatto come Spalletti": così Alberto Zaccheroni ai microfoni di Radio Anch'io sport su Radio 1 Rai, sul caso Icardi-Inter. Zaccheroni premette di "non avere un'idea precisa di quel che è successo, perché manca un tassello, cioè non si è ben capito da dove è partita questa vicenda". A parere di Zaccheroni per togliere la fascia di capitano "deve essere successo qualcosa di irreparabile. E mi sembra che la società sia arrivata a una situazione da cui non vedo come si possa uscire accontentando tutti. Cosa avrei fatto io ? avrei voluto essere maggiormente coinvolto nella trattativa per riportare il giocatore dentro lo spogliatoio. L'allenatore ha fatto quel che avrei fatto anch'io. Visto che il giocatore è mancato per diverso tempo, qualche spiegazione alla squadra la deve dare. Anch'io avrei chiesto spiegazioni. Mi pare non sia stato fatto, non sia stato concordato fra l'Inter e chi rappresentava il giocatore. Lui non vuole dare spiegazioni, l'allenatore Spalletti pretende spiegazioni. La società -secondo Zaccheroni- ha fatto la trattativa in un modo e l'allenatore ha un'altra problematica alla quale nessuno dei dirigenti ha pensato".



La sconfitta con la Lazio fa esplodere Luciano Spalletti, ma non è solo il ko nello scontro diretto ad innervosire il tecnico dell'Inter. Il caso Icardi è tutt'altro che chiuso, anzi rischia di prolungarsi ancora a lungo, e l'allenatore nerazzurro va dritto al punto: ''Mauro sta fuori per come si è comportato. Poteva giocare anche un tempo, ma è giusto che giochino gli altri''. E attacca: ''La mediazione è una cosa umiliante, mediare con un calciatore per fargli mettere la maglia dell'Inter è una cosa umiliante''. Spalletti difende poi la sua scelta di escludere l'ex capitano: ''La cosa che conta in un giocatore è la disciplina - le parole del tecnico interista -. Messi e Cristiano Ronaldo fanno la differenza, ce ne sono pochi altri al mondo. Abbiamo perso tante partite anche con Icardi, per anni l'Inter non è andata in Champions anche con Icardi. Abbiamo lasciato fuori altri giocatori per molto meno, come Nainggolan. Doveva stare una partita fuori, ora è di nuovo in gruppo, quando dovrà giocare giocherà''. Una situazione che lascia così sullo sfondo il ko con la Lazio. ''È una sconfitta pesante perché è una concorrente diretta. L'abbiamo condotta a larghi tratti bene, abbiamo avuto delle occasioni poi sono andati in vantaggio e hanno fatto una gara che amano fare. È stata determinata da questi episodi. Io vado avanti fiducioso per la possibilità di stare nelle prime 4 fino in fondo'', il commento di Spalletti. Soddisfatto invece Simone Inzaghi. ''Abbiamo avuto personalità, giocando davanti ad un pubblico meraviglioso come quello di San Siro che ha incitato sempre. Abbiamo concesso qualche traversone ma sono stati bravi i difensori e il portiere. Ora avremo una serie di partite ravvicinate e dovremo essere bravi a recuperare forze''. Decisivo Milinkovic Savic, che sembra tornato ai suoi livelli: ''Non aveva fatto il ritiro e non ha lavorato con noi. Avrei dovuto inserirlo gradualmente ma non ce l'ho fatta. È partito bene ma ha avuto un calo fisiologico, poi ha avuto l'infortunio muscolare. Ora sta tornando'', conclude Inzaghi.