Serie A, Parma-Atalanta

Parma-Atalanta in campo alle 12:30.

RISULTATI E DIRETTA

LA VIGILIA DEL MATCH

"Il Parma è una buona squadra a prescindere: finora ha fatto bene e vorrà consolidare la sua buona stagione. Ma noi siamo all'ultimo, dieci partite filate". Gian Piero Gasperini tira la volata all'Atalanta alla vigilia dell'inizio del trittico settimanale che inizia da Parma per chiudersi in casa dell'Inter passando dal Bologna. "D'ora in avanti ci attendono confronti caldi e determinanti - premette il tecnico nerazzurro -. Le incognite riguardano gli acciacchi e i nazionali, dei quali alcuni hanno giocato sempre e altri mai. Bisogna resettare tutto e rituffarsi in serie A. Ilicic (ginocchio, ndr) ha fatto qualcosina dopo non essersi allenato per due giorni. Toloi, invece, ha un problema alla caviglia legato a una vecchia calcificazione".

Il brasiliano è sicuramente out, la situazione disciplinare esigerebbe un minimo di ricambio: Freuler, Gomez, Ilicic, Masiello e Zapata sono a un giallo dalla squalifica. "Non è che abbiamo i numeri per fare chissà quale turnover. Ci muoviamo sui soliti giocatori - obietta il Gasp -. E' chiaro, poi, che con tre impegni in una sola settimana, in base al recupero fisico, si fanno delle scelte. La fatica si accumula, i cartellini pure: fattori determinanti nel finale di campionato".

Probabile l'avanzamento in prima linea del Papu con Pasalic tra le linee, ovvero uno degli undici giocatori rimasti a Zingonia durante la pausa per le nazionali con uno da minutaggio zero nella Croazia alle spalle: "Mancini ha esordito nella Nazionale maggiore, una buona notizia per tutti quanti. Castagne, Freuler che ha segnato, de Roon e Zapata hanno giocato bene, in molti hanno giocato incontri di grande importanza". Sulla sfida contro i ducali, poche parole: "Abbiamo fatto più punti fuori, ma è anche vero che in casa abbiamo già affrontato quasi tutte le squadre più importanti - chiude l'allenatore dei bergamaschi -. All'andata fu una partita dura, ma anche una delle prestazioni migliori. Avevamo saputo stringere i denti: si tratta comunque di un avversario di valore, da non sottovalutare".