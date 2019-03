Inter Lazio, Spalletti non convoca Icardi

"Icardi i non sarà convocato. Visto quanto successo in questo periodo, ritengo giusto che ancora per questa partita non possa essere in grado di aiutare i compagni". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. Mauro quindi ancora non c'è. Non è bastata una settimana di lavoro insieme ai compagni per rivedere Icardi nella lista dei convocati per la sfida con la Lazio, né l'infortunio di Lautaro Martinez ha cambiato le carte in tavola in casa Inter. Luciano Spalletti frena, tra una condizione fisica dell'argentino ancora lontana dal top, ma anche rapporti che sembrano ormai ai minimi termini tra il tecnico e l'ex capitano. E poco importa che il match con i bianconcelesti possa essere un fondamentale crocevia per la Champions.

Un'assenza di cui non era stato informato l'avvocato Paolo Nicoletti, consulente incaricato di trovare una soluzione condivisa dalle parti: "Icardi dal giorno del suo rientro si é messo a disposizione della squadra, con professionalità, seguendo i passaggi da me convenuti nell'interesse dell'Inter e del giocatore con l'ad, Beppe Marotta, e anche con il presidente, Steven Zhang. La decisione di non convocare Icardi non mi è stata anticipata e non conoscendone le motivazioni non posso commentarla". Spalletti non usa giri di parole, va dritto al punto: "Mauro non può essere in grado di aiutare i compagni, visto quanto successo in questo periodo - le parole dell'allenatore in conferenza stampa - L'ho trovato per certi versi un giocatore nuovo, anche perché era da tanto che non era con noi, ma dobbiamo ancora bene reinserirlo nel nostro comportamento in allenamento. Gli allenamenti sono fondamentali e l'assenza riguarda questa partita, per le prossime valuteremo", ha aggiunto il tecnico nerazzurro.