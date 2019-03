Ancelotti, Allan e Koulibaly via? Mai

''Allan e Koulibaly? Sono giocatori del Napoli e rimarranno giocatori del Napoli. Quando mi vedrete incatenato a Castel Volturno significa che sono andati via. Non abbiamo l'esigenza di vendere''. Così Carlo Ancelotti risponde in conferenza stampa alla domanda sulla possibilità che i due pezzi pregiati della sua squadra possano trasferirsi altrove.