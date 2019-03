Juventus, CR7 comincia la fisioterapia

Seduta fisioterapica per Cristiano Ronaldo, rientrato oggi alla Continassa e subito visitato dallo staff medico bianconero. Allenamento in gruppo per De Sciglio: a due giorni dal ritorno in campionato, sabato alle 18 in casa con l'Empoli, il laterale è l'unico, tra gli infortunati della Juventus, ad avere recuperato pienamente. Il difensore è stato fuori dall'8 marzo per un problema agli adduttori accusato alla vigilia di Juventus-Udinese. Hanno svolto lavoro differenziato Barzagli, Cuadrado, Douglas Costa e Khedira, come riporta il sito della società bianconera.