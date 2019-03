In campo la nazionale della Catalogna, Venezuela battuto 2-1

La 'nazionale' della Catalogna ha sconfitto 2-1 Il Venezuela in un incontro amichevole disputato a Girona (Spagna). Tutte nella ripresa le reti, siglate da Bojan (8'), Rosales (14') e Javi Puado (44'). Più che l'aspetto sportivo - da notare comunque che i catalani guidati da Piquè hanno avuto la meglio su una squadra che giorni fa ha sconfitto l'Argentina con Messi in campo - a destare l'interesse è l'aspetto politico della sfida, che ha indotto anche varie squadre di club a non dare il benestare alla partecipazione ai loro giocatori catalani. Erano tre anni che la selezione locale non scendeva in campo e anche allora era accaduto a Girona, centro nevralgico dei sussulti indipendentisti della regione autonoma.