'Marca', Pogba vuole il Real Madrid

Paul Pogba vuole il Real Madrid. Lo scrive oggi il quotidiano spagnolo 'Marca', secondo cui il giocatore ha chiesto al suo procuratore Mino Raiola di lavorare in ottica trasferimento la prossima estate. Il problema vero, scrive ancora il quotidiano sportivo, sarà convincere il Manchester United, proprietario del cartellino, che per riprendere Pogba dalla Juventus nel 2016 versò nella casse bianconere 114 milioni. L'altro problema è rappresentato dalla dirigenza che non sarebbe del tutto convonta dell'investimento in chiave tecnica (rappresenterebbe un'alternativa a Modric, ritenuto ancora vitale), sebbene Zinedine Zidane si sia sempre speso a favore del giocatore. Caduto in disgrazia con Josè Mourinho, con cui Pogba ha avuto più di un attrito, il giocatore è tornato ad essere decisivo sotto la gestione Solskjaer che ne ha fatto il fulcro del gioco.