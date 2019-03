Vincono le due avversarie dell'Italia nella corsa ai due posti per Euro 2020 nel girone J. La Grecia si e' imposta 2-0 in Liechtenstein, il prossimo avversario degli azzurri, con gol di Fortounis al 46' del primo tempo e Donis al 35' del secondo. La Bosnia vince invece in casa con l'Armenia, ma subendo un gol: il 2-1 e' firmato da Krunic (33') e Milosevic (35' st), accorcia nel finale su rigore Mkhytarian (48'st).