Milan: Paquetà si gode n.10 Selecao

Lucas Paquetà avrà l'onore di indossare la mitica maglia numero 10 del Brasile nell'amichevole di domani (alle 18) nello stadio Do Dragao di Porto, contro Panama. E' un momento d'oro per il fantasista del Milan che, dopo il buon impatto con la Serie A, vuole ritagliarsi un posto fisso anche nella Selecao. "Neymar, Ronaldinho, Pelé, Zico: sono solo alcuni grandi che hanno indossato questa maglia, adesso questa grande opportunità tocca a me. Spero di essere all'altezza del peso della maglia che indosserò - ha detto Paquetà, in conferenza stampa -. Il numero di maglia è sempre relativo, è un privilegio giocare con qualsiasi numero, a me preme dare il massimo e far bene sempre". Parlando della propria esperienza nel Milan, Paquetà elogia il club, ma non solo. "Devo ringraziare il club, perché mi ha permesso di prepararmi al meglio: sono contento di come lavoro. In Italia il ritmo è assai diverso da quello brasiliano e c'è più tatticismo". Elogi anche a Gattuso, che Paquetà definisce "un grande professionista e un'eccellente persona", un allenatore che "ti spinge sempre a dare il massimo". "Nel Milan - conclude - gioco in mezzo al campo, mentre nel Brasile il ct Tite mi dà la possibilità di essere più vicino all'area avversaria, in modo da potermi muovere più liberamente".