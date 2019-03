Kanerva: con l'Italia va bene anche un pari

"L'Italia è un avversario difficile.Domani andrebbe bene anche un pareggio". Lo ha dettoil ct della Finlandia, Markku Kanerva, in conferenza stampa, in vista della partita di qualificazione europea, domani sera nello stadio Friuli. "Siamo capitati in un girone difficile. È una sfida enorme. Il nostro obiettivo è arrivare tra i primi due".

L'allenatore teme "tutti" i giocatori azzurri, ma punta a provare a riproporre un gioco ordinato come fece la Svezia. "Se la squadra ha fiducia in se stessa come io ce l'ho nella squadra, potremo fare bene". L'Italia è "la favorita del girone, ma la Finlandia ha fatto passi da gigante, specie dal punto di vista del gioco e domani avremo sicuramente le nostre possibilità", ha affermato anche il capitano Tim Sparv che ha detto di ammirare tra gli azzurri in particolare "Verratti; forse domani riuscirò a combatterlo da vicino".