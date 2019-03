Miccichè, in Italia 2 mln su siti pirata

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - "In Italia ci sono diversi siti pirata e circa 2 milioni di persone che li utilizzano, e di fatto rubano denaro a tutto il mondo del calcio, non solo alle società, a Sky e Dazn, ma anche a tutte le persone che lavorano nel calcio e si vedono defraudate, derubate di ricavi che dovrebbero finire nel circolo virtuoso di questo mondo". E' quanto osservato dal presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, commentando la notizia della condanna di tre persone in Inghilterra a complessivi 17 anni di carcere, perché attraverso alcuni siti fornivano accesso illegale alle partite della Premier League a oltre mille pub, locali e case private in Inghilterra e Galles, un'attività illegale da oltre 5 milioni di sterline.