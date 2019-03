Rayo: Anche Velazquez per il dopo Michel

C'è anche l'ex allenatore dell'Udinese, Julio Velazquez, nella ristretta lista di tecnici candidati a sostituire Miguel Angel Sanchez Munoz, meglio noto come Michel, sulla panchina del Rayo Vallecano. Al tecnico è stata fatale la sconfitta per 3-1 subita domenica sul campo del Villarreal (è la settima consecutiva in campionato), ma sopratuttto il penultimo posto nella classifica della Liga, con soli 23 punti in 28 partite. Oltre a Velazquez, i favoriti per sostituire Michel sono Luis Milla, Luis Cembranos e Paco Jémez. Intanto, la squadra è stata affidata a Ruben Reyes, nell'attesa che venga nominato il nuovo allenatore.