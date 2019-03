Spalletti, fondamentale Inter tra le prime 4

- 'Per noi l'obiettivo è entrare tra le prime quattro, se possibili terzi o secondi. Ma la cosa fondamentale è entrare nelle prime quattro e qualificarci in Champions'. Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan.

'Dispiace per la sconfitta in Europa League - ha aggiunto -. Ora è fondamentale che la squadra riacquisti le capacità di giocare e lottare, anche se c'è poco tempo. Nainggolan? Non sarà in panchina, non ci sarà nessuna sorpresa, mentre Brozovic si è allenato normalmente, pensiamo di poterlo usare'.