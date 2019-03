Genoa Juventus, sorpresa Kouamè contro i bianconeri

Prandelli ha provato soluzioni nuove per cercare di sorprendere la Juventus domani al Ferraris e tra le novità potrebbe esserci la posizione di Kouamè, impiegato come prima punta con Sanabria un poco più basso. Ma per una volta l' allenatore del Genoa fa pretattica. "Novità? Rimaniamo sul concetto generale, se abbiamo una possibilità non me la voglio giocare anticipando. Non vado nello specifico.

L'unica novità è l' interpretazione che dai in certi momenti della gara. Kouamé prima punta? La sua posizione non è decisa" ha spiegato presentando la gara. "Quando giochiamo le partite infrasettimanali abbiamo sempre degli obiettivi, proviamo delle situazioni per essere preparati durante le gare. Non confermo nulla però su Kouamé" ha aggiunto.

Quello che è certo è il ritorno di Radu in porta, Pereira in vantaggio su Biraschi come terzino destro e l'ex bianconero Favilli che salterà ancora questa gara "ma da lunedì riprenderà ad allenarsi completamente con noi" ha detto Prandelli.