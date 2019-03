Universiade: De Luca, su stadio idiozie

(ANSA) NAPOLI, 14 MAR - "Se il sedicente assessore allo sport di Napoli stesse a casa avremmo una facilitazione per quel che dobbiamo fare per le Universiadi. Notoriamente dorme fino a mezzogiorno, se prolunga la sua dormita fino al primo pomeriggio stiamo tranquilli". Così il presidente della Campania Vincenzo De Luca a chi gli chiede della polemica tra Comune e club sul colore dei sediolini per lo stadio. "Sono idiozie -dice De Luca- su cui solo qui possiamo litigare, è evidente che il colore dominante deve essere l'azzurro, c'è un legame con la maglia. De Laurentiis credo abbia posto un altro problema: in tutti gli stadi del mondo si cerca di evitare l'immagine deprimente di uno stadio mezzo vuoto, per l'effetto tv è utile non avere colori uniformi ma anche un po' mossi. Un problema di una banalità unica, risolvibile in due minuti: si fa una fascia bassa tutta azzurra per rimarcare l'identità e l'anello superiore azzurro con qualche punteggiatura bianca. In maniera che nella ripresa televisiva lo stadio appare sempre pieno".