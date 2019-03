Progetto arbitri, sala unica Var

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Una sala unica per la Var: l'Aia, associazione italiana degli arbitri, annuncia che "è in avanzata fase di progettazione la realizzazione di un centro Var unico per tutte le gare, presso il centro tecnico di Coverciano". Il progetto, curato dall'Aia, "probabilmente prenderà il via" dal prossimo campionato. Il centro Var di Coverciano dovrebbe servire anche da 'addestramento' agli arbitri durante i raduni tecnici nel centro federale. "Il centro Var - sottolinea l'Aia in una nota - diventerà anche una vera e propria "palestra" virtuale di allenamento per gli ufficiali di gara, addetti alle funzioni di Var e Avar; sarà utilizzato pure in occasione dei raduni tecnici periodici, consentendo agli arbitri una sperimentazione continua e una sempre maggiore familiarità nell'uso di questo importante strumento tecnologico". "La sala Var unica - prosegue la nota - avrà l'obiettivo di fornire un'attività arbitrale sempre più efficace ed efficiente per l'intero mondo del calcio italiano e internazionale".