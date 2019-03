Champions: Bayern, Barca e Liverpool, tutto in una notte

Quel che resta negli ottavi-bis di mercoledì di Champions è un condensato di equilibrismi in divenire: nei numeri, più che nella sostanza.

Bayern Monaco-Liverpool e Barcellona-Lione,

dopo i due 0-0 dell'andata lasciano aperte le porte a qualsiasi verdetto. Anche il meno prevedibile.



Più in bilico, almeno sulla carta, appare il confronto dell'Allianz Arena, dove i vicecampioni d'Europa del Liverpool - 0-0 dopo i primi 90' a parte - con un pareggio, potrebbero proseguire il proprio cammino; ai tedeschi, invece, non resta che seguire una sola strada: quella che porta alla vittoria.



Nell'altra sfida, il Barcellona ospiterà il Lione che non è considerata una delle big d'Europa, ma fa comunque paura.