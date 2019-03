Icardi lavora ancora a parte

Nessun rientro in gruppo ancora per Mauro Icardi. L'attaccante dell'Inter ha infatti proseguito nel lavoro personalizzato e fisioterapie per il dolore al ginocchio destro, lavorando a parte e non insieme a chi ha giocato ieri a Francoforte. Tutto in attesa di nuovi contatti con la società per provare a ricucire definitivamente lo strappo. Una situazione in evoluzione, aspettando anche il confronto anche con la squadra.