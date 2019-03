Serie A: Chiffi dirige Juve-Udinese

Daniele Chiffi, della sezione di Padova, è l'arbitro designato per dirigere Juventus-Udinese, in programma domani alle 20:30. La 27/a giornata della Serie A di calcio vedrà in campo, tra gli altri, anche Daniele Orsato per Fiorentina-Lazio (20.30 di domenica) e Gianluca Manganiello per Sassuolo-Napoli (alle 18). Queste le altre designazioni: Bologna-Cagliari (ore 12.30) Irrati di Pistoia; Chievo-Milan (sabato ore 20.30) Pairetto di Nichelino; Frosinone-Torino, Giacomelli di Trieste; Inter-Spal: Calvarese di Teramo; Parma-Genoa (sabato ore 18) Sacchi di Macerata; Roma-Empoli (lunedì ore 20.30) Maresca di Napoli; Samp-Atalanta Fabbri di Ravenna.