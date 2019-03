Di Francesco è stato esonerato dalla Roma. Ranieri in arrivo

Eusebio Di Francesco è stato esonerato dalla Roma. Lo apprende l'Ansa. Poco dopo anche il club giallorosso ha dato via social la notizia dell'esonero di Di Francesco: "L'#ASRoma comunica che da oggi Eusebio Di Francesco non è più il responsabile tecnico del club - il posto su twitter -. La società ringrazia l'allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro".

"Da parte mia e di tutta la Roma, vorrei ringraziare Eusebio Di Francesco per l'impegno profuso". Così il presidente della Roma, James Pallotta, dopo l'esonero del tecnico abruzzese. "Ha sempre lavorato con un atteggiamento professionale e ha messo al primo posto gli interessi del club rispetto a quelli personali. Gli auguriamo il meglio per la sua carriera".

E' quasi fatta perché Claudio Ranieri sia ancora una volta l'allenatore della Roma. Il tecnico di Testaccio è infatti vicinissimo ad un accordo (mancano solo dettagli) con il club che ha lasciato nel 2011, ed è atteso nella capitale domani per prendere il posto fino a oggi di Eusebio Di Francesco. Il contratto di Ranieri - apprende l'Ansa - sarà di tre mesi, il tecnico si giocherà la permanenza sulla panchina giallorossa sul campo senza garanzie scritte ma con la ovvia disponibilità della società a riparlarne a fine stagione.

Champions, Roma eliminata dal Porto 3-1 ai supplementari