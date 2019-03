Allegri, Agnelli? Trattiamo a fine anno

"Sono stato ieri sera a cena con il presidente Agnelli e del rinnovo del contratto discuteremo a fine stagione. Ma con lui non c'è mai stata nessuna litigata".

Così Massimiliano Allegri alla vigilia dell'anticipo Juventus-Udinese. "Il presidente e io siamo due persone intelligenti, se, dopo 5 anni, con la Juve avanti di 16 punti in campionato, dopo aver già vinto la Supercoppa e ancora dentro la Champions, si litiga e l'allenatore dà le dimissioni forse non basterebbero le cinture di forza...".