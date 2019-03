Rose, per noi è un onore sfidare Napoli

'Per noi è un onore confrontarci con il Napoli, una squadra che ha grandissime qualità. Non dobbiamo avere paura e pensare soltanto a giocare a calcio''. L'allenatore del Salisburgo, Marco Rose ha le idee chiare su come confrontarsi con gli azzurri di Carlo Ancelotti domani sera al San Paolo. ''Affronteremo il Napoli con coraggio - spiega Rose - e abbiamo l'ambizione giusta per farlo. Cercheremo di utilizzare i nostri giocatori più esperti per opporci a una squadra forte come il Napoli''. ''Non so - aggiunge il tecnico degli austriaci - se la partita di domani sarà decisiva. Noi non possiamo far altro che affrontare un ostacolo alla volta, la prossima settimana penseremo alla gara di ritorno''.