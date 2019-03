Balotelli, celebra gol in diretta social

Mario Balotelli ne fa un'altra delle sue. Impegnato con la maglia n.9 del Marsiglia nella sfida contro il St. Etienne, Supermario va in gol già al 12', con un tiro di destro da posizione ravvicinata e palla indirizzata nell'angolino in basso a destra del portiere. Poi, e qui sta l'incredibile, si fa passare il proprio smartphone, che aveva affidato a un componente dello staff del Marsiglia, e dal suo profilo Instagram fa partire in diretta una story per celebrare l'esultanza con i compagni di squadra. E inutile dire che questa 'balotellata' sta già diventando virale.