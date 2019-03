Juve, Allegri: addio ai social? Una cosa normale

"Trovo normale essere entrato sui social, altrettanto uscirne. Questo è un problema?". Massimiliano Allegri spiega così il suo addio ai social network alla vigilia della trasferta di campionato contro il Napoli. "L'altra sera a cena ho scelto di uscire dai social - rivela -. Non sono mai stato un seguace dei social, mi ha meravigliato tutto questo clamore: scrivevo un messaggio a partita. Se non torniamo alla normalità, diventa tutto un problema: la normalità deve essere l'ordine del giorno".



"I social sono uno strumento valido, ma non per tutti. Questa è la verità, perché quando poi si legge di pedofilia o di stalking viene tutto dai social perché la gente si nasconde". Allegri è tornato così, al termine della conferenza stampa di vigilia della trasferta col Napoli, sul suo addio ai social. "Questo non è un problema che Allegri non capisce niente, che ci sta pure - aggiunge il tecnico bianconero -. È un problema sociale e non è per tutti, come tante cose della vita non sono per tutti".



"Col presidente Agnelli ci vedremo per fare il punto della stagione e per parlare del futuro. Senza nessun problema, sono legato alla Juve". Allegri commenta così le indiscrezioni sul suo possibile addio a fine stagione."Ci han dato per morti prima di essere eliminati e di conseguenza sono venute fuori le voci che Allegri va via - aggiunge parlando delle critiche dopo Madrid -. In quel momento decideremo se andare avanti o ognuno per la sua strada. Deciderò, deciderà, decideremo, senza nessun problema, ma ora dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo fare".