Valencia lascerà United a fine stagione

Dopo 10 anni trascorsi all'Old Trafford, il capitano del Manchester United, Antonio Valencia, probabilmente lascerà il club alla fine del stagione. Il tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, ha fatto sapere che il terzino ecuadoriano, in scadenza di contratto, non ha ancora accettato la proposta di prolungamento del contratto, che doveva essere attivata oggi.

Valencia, che è attualmente fuori per un infortunio al polpaccio, è arrivato al Manchester United nel 2009 dal Wigan e sotto la gestione di Alex Ferguson è stato trasformato da ala a terzino destro. Solskjaer ha aggiunto che Valencia, 33 anni, "ha avuto una fantastica carriera allo United e in Inghilterra".