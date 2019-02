Roma: Nzonzi, pronti a battaglia derby

"C'è una grandissima atmosfera. Sarà importante vincere per fare felici i tifosi. Il derby di andata è stato positivo per noi, non è stato semplice, e non lo sarà neanche questo. Saremo pronti a dare battaglia". Così il centrocampista della Roma, Steven Nzonzi, in vista della sfida con la Lazio in programma sabato sera all'Olimpico. Il francese potrebbe alla fine partire dalla panchina, dove tornerà ad accomodarsi anche Schick, di nuovo a disposizione di Di Francesco. "Sto bene, sto rientrando dopo l'infortunio. Spero di esserci per il derby, è una partita speciale, i tifosi si aspettano la vittoria, per loro è molto importante" le parole dell'attaccante ceco che sembra finalmente aver voltato pagina: "All'inizio è stato difficile per me, c'erano tante aspettative, specie per la cifra che la Roma aveva pagato, è stato difficile. Ma ho lavorato su me stesso per essere tranquillo".

Acerbi, derby è gara che vale una stagione - "Esistono partite che valgono un'intera stagione e questa è una di quelle". Così il difensore della Lazio, Francesco Acerbi, si carica sul suo profilo Instagram in vista del derby di sabato sera contro la Roma