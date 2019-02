Inglesi sicuri,imminente esonero Ranieri

Claudio Ranieri ha le ore contate: secondo il Sun la permanenza del tecnico romano sulla panchina del Fulham potrebbe terminare già oggi. A far precipitare la situazione a Craven Cottage è stata la sconfitta di ieri sera a Southampton, la decima (in 16 partite) sotto la guida di Ranieri. Arrivato in novembre per sostituire Slavisa Jokanovic, l'ex manager del Leicester dei miracoli non è riuscito a risollevare i Cottagers, che ora si trovano lontani dieci punti dalla zona salvezza. Lo stesso Ranieri, dopo l'ultima battuta d'arresto, è parso rassegnato davanti alle telecamere: "Il mio futuro? Non so, bisogna chiedere alla proprietà". Nel 2019 il Fulham ha vinto una sola partita, 4-2 contro il Brighton, l'unica gara a punti in otto turni di Premier League.