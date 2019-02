Convocati Brasile con Paquetà e Vinicius

C'è la novità assoluta di Vinicius Junior, 18enne del Real Madrid, nella lista dei convocati del ct del Brasile Tite per le amichevoli di marzo contro Panama e Repubblica Ceca, che serviranno come test per la Coppa America.

Il ct dà fiducia anche al milanista Lucas Paquetá, e all'ex laziale Felipe Anderson, protagonista di una grande stagione nel West Ham. Oltre a Paquetà ci sono altri 3 'italiani': Miranda dell'Inter, Alex Sandro della Juve e Allan del Napoli. Questa la lista: portieri: Alisson (Liverpool); Ederson (Manchester City) Weverton (Palmeiras); difensori: Daniel Alves, Marquinhos e Thiago Silva (Psg) Danilo (Manchester City); Filipe Luís (Atletico Madrid) Alex Sandro (Juventus); Miranda (Inter) e Militao (Porto); centrocampisti: Casemiro (Real Madrid); Fabinho (Liverpool) Arthur e Coutinho (Barcellona); Allan (Napoli); Paquetá (Milan); Felipe Anderson (West Ham); attaccanti: Everton (Gremio); Richarlison (Everton); Vinicius Jr.(Real Madrid); Firmino (Liverpool); Gabriel Jesùs (Manchester City).