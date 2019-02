Allan: 'Juve? vogliamo dare gioia a tifosi'

"E' una settimana un po' particolare, più per la gente che per noi. Noi affrontiamo ogni avversario con la fame di vincere e prendere i tre punti, ma sappiamo che per i tifosi è una gara speciale e cercheremo di fare una grande partita e di dare soddisfazione alla gente che è sempre accanto a noi". Il centrocampista del Napoli Allan descrive ai microfoni di Radio Kiss Kiss le sue sensazioni a pochi giorni dalla sfida del San Paolo contro i campioni d'Italia.

"Sarebbe bello vincere - dice Allan - e togliere loro questa striscia positiva in campionato, ma dobbiamo entrare in campo tranquilli, fare una grande prestazione, divertire la gente, fare risultato". "Stiamo lavorando bene - conclude il brasiliano - entreremo in campo con fame di vincere e cercheremo di conquistare i tre punti per avere fiducia anche in vista dell'Europa League".