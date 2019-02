Rai, Collovati sospeso per due settimane per le frasi sessiste

Fulvio Collovati, che aveva detto frasi sessiste a Quelli che il calcio ("le donne non possono parlare di tattica, quando sento che lo fanno mi si rivolta lo stomaco") per poi scusarsi, è stato sospeso per due settimane - a quanto si apprende - da ogni attività in Rai, tv e radio, dall'ad Fabrizio Salini.



Collovati "Donne non parlino di calcio", poi le scuse - Fulvio Collovati, campione del mondo di Spagna '82, nega in tv con toni forti la possibilità che ci sia competenza tecnica delle donne del calcio ("non possono parlare di tattica, quando sento che lo fanno mi si rivolta lo stomaco") e la moglie Caterina, apprezzata opinionista del settore, gli dà ragione: subito scatta il dibattito social, con comprensibile coda polemica. L'Ansa ne parla al telefono con la massima esponente del movimento calcistico femminile in Italia, Milena Bertolini, ct delle azzurre qualificate alla fase finale dei prossimi campionati Mondiali in programma in Francia. "Un'uscita così la associo ad una mentalità primitiva - argomenta Bertolini - Un po' come nelle nelle migrazioni barbariche quando le donne avevano come unico compito contenere le vivande. Qualche anno però è passato, hanno inventato il frigorifero nel frattempo ma come mentalità c'è ancora chi è rimasto là. La tattica? Ma la competenza non ha sesso. Secondo me fare una affermazione del genere significa anche avere un po' di paura a confrontarsi con una donna. Io ho frequentato il supercorso di Coverciano come tante altre donne e ho anche avvertito la stima di molti colleghi uomini. Penso che la mentalità di Collovati sia scollata dalle realtà, lo invito a vedere qualche partita di calcio femminile di alto livello, vedrà che tatticamente sono squadre evolute e perlomeno una cosa la impara: ovvero che il mondo è andato avanti".



"Mi scuso per le frasi involontariamente sessiste pronunciate ieri, pur nel clima goliardico di 'Quelli che il calcio' abbiano urtato la sensibilità delle donne. Sono state inopportune e me ne dispiaccio non era mia intenzione offendere nessuno": così, via twitter Collovati si scusa dopo che ieri aveva negato la possibilità che ci sia competenza tecnica delle donne del calcio scatenando polemiche e la replica della ct della Nazionale, Milena Bertolini che attraverso l'Ansa ha definito quelle frasi frutto di una "mentalità primitiva".