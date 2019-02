Bartomeu, futuro senza Messi è lontano

Neymar? "Mai, né il padre, né il giocatore, né il suo entourage, ci ha chiamato per dire che voleva tornare", Rabiot? "Nessun contatto", Messi? "Il futuro senza di lui è ancora lontano". Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, in un'intervista a 'Le Figaro', alla vigilia del match di Champions contro il Lione, fa il punto su passato, presente e futuro del club blaugrana.

"Dopo Messi non c'è nessuno, né al Barca né in nessun altro posto al mondo. Al futuro senza di lui ci stiamo pensando, ma è ancora un futuro molto lontano. Leo è un giocatore giovane, ha 31 anni e ancora due anni di contratto, ma credo prolungherà la sua carriera oltre il 2021," ha detto Bartomeu aggiungendo che "adesso dobbiamo pensare di giovani talenti: Todibo, De Jong, Dembelè, Lenglet e Arthur sono giocatori molto giovani che si consolideranno gradualmente".