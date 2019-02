Solari: "Il Real Madrid è fatto per vincere" - LIVE

"Stiamo tutti molto bene, amiamo giocare, questo per noi è un periodo stimolante: vogliamo vincere anche domani. Il Real Madrid vuole solo vincere". Così Santiago Solari, allenatore dei 'blancos', apre la conferenza stampa della vigilia della sfida casalinga contro il Girona (alle 12). Sulla vicenda dell'ammonizione a Sergio Ramos, che avrebbe fatto di tutto per ricevere un giallo in modo da azzerare i carichi pendenti con la giustizia sportiva nella fase cruciale della Champions, Solari ha tagliato corto. "Non faccio io le regole", ha detto. Il tecnico Real ha definito la partita contro il Girona "molto pericolosa". A proposito dell'esplosione di Vinicius, Solari ha detto che "ha avuto un progresso impressionante, siamo felici per lui. Tutti i compagni di squadra lo stanno aiutando, sia tecnicamente che per quanto riguarda la sua formazione". Infine, su Bale e sul suo gesto dopo il gol all'Atletico rivolto ai tifosi del Real Madrid, ha detto: "A questa vicenda viene data fin troppa importanza".

