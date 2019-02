Serie B: 1-1 a Palermo, Brescia in testa - LIVE

Nessun cambio al vertice in serie B, perché finisce in parità l'anticipo della 24/a giornata tra le big del campionato cadetto. Al Barbera Palermo e Brescia chiudono 1-1 il big match, con i rosanero che, grazie alla rete di Nestorovski a segno di testa al 34' della ripresa avevano assaporato il gusto del sorpasso: ma la capolista in pieno recupero agguanta il pari grazie a Tremolada (47'). Il Brescia di Corini allunga così la serie utile a 11 turni e resta a +1 sul Palermo che manca l'occasione di portarsi in testa.

Il quadro della 24/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Palermo-Brescia 1-1

Benevento-Cittadella

Padova-Foggia

Carpi-Perugia

Ascoli-Salernitana ore 18

Lecce-Livorno domenica ore 15

Cosenza-Cremonese

Spezia-Verona ore 21

Crotone-Pescara lunedì ore 21