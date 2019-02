Maran, col Parma voglio una grande partita

"E' un momento da affrontare da uomini, tutti insieme, con forza, e mettere in campo una grande prestazione". Rolando Maran suona la carica in vista della delicata sfida di domani sera alla Sardegna Arena con il Parma. Sardi obbligati alla vittoria, che ancora manca nel 2019 (solo 6 punti nelle ultime dieci partite). Ma è una partita decisiva anche per il tecnico: con un altro ko la panchina sarebbe davvero a rischio. Tante le assenze: gli ultimi sono Faragò e di nuovo Cerri, ma ci sono anche Castro, Klavan, Birsa, Thereau e Cacciatore. "Dobbiamo avere un atteggiamento più sfrontato - ha continuato Maran - lo abbiamo sempre avuto nelle corde ma in questo periodo non ci viene automatico: stiamo lavorando per questo, c'è tanta volontà da parte di tutti. Come sempre conterà più di tutto il nostro atteggiamento. Non dovremo sbagliare i dettagli della gara".