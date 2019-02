Barcellona, Valverde resta un altro anno

Ernesto Valverde ha accettato di rimanere come allenatore per almeno un'altra stagione. E' quanto fa sapere il Barcellona, aggiungendo che il tecnico ha inoltre concordato di inserire una opzione per il 2020-'21. Valverde, 55 anni, nella scorsa stagione ha guidato il Barcellona a vincere la Liga e la Coppa del Re. Nel campionato in corso il club catalano è in testa alla classifica. Ha raggiunto le semifinali della Coppa del Re e gli ottavi di Champions League.