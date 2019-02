Uefa alla scoperta di Zaniolo

"Ecco chi e' il bambino prodigio che dopo la notte di Roma-Porto ha il mondo ai suoi piedi". C'e' un po' di enfasi, ma sicuramente tanta sorpresa anche nelle parole dell'Uefa alla "scoperta" di Niccolò Zaniolo, il 19enne centrocampista della Roma ieri autore di una doppietta. I primi gol in Champions del giovane talento del calcio italiano lo avevano gia' ieri sera incoronato, secondo il sito della confederazione europea, come "l'eroe di Roma".

Oggi il sito dell'Uefa "incontra" Zaniolo, dandogli del predestinato. Le parole di Mancini che lo ha convocato, quelle di Vecchi che lo ha allenato all'Inter, e le frasi dello stesso giocatore. "Il mio idolo è Kakà, voglio diventare come lui".